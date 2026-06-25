عشرات الضحايا في حصيلة أولية لزلزالين ضربا فنزويلا

وقالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ، إن الزلزالين أعقبتهما 20 هزة ارتدادية، ما أدى إلى انهيار عدد من المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في العاصمة ومحيطها.وأضافت أن السلطات قررت إغلاق مطار مايكيتيا الدولي، الذي يخدم ، بعد تعرض منشآته لأضرار، فيما بدأت فرق فنية تقييم سلامة المدارج والمرافق قبل استئناف .وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزالان قبالة الساحل الشمالي لفنزويلا بفارق أقل من دقيقة، في ظاهرة وصفتها الهيئة بأنها " مزدوج".وأمرت السلطات بإخلاء المباني المتضررة، كما قطعت إمدادات الغاز عن عدد منها احترازيا، في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار، بينما لم تعلن بعد حصيلة نهائية للضحايا أو الخسائر.