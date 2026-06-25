موجة حر قاتلة تضرب إسبانيا.. 212 وفاة خلال 4 أيام

وتستند هذه التقديرات إلى نظام يُعرف باسم “MoMo” (مراقبة الوفيات)، الذي يجمع يوميًّا بيانات الوفيات في إسبانيا ويقيس الفارق بين عدد الوفيات المسجلة والوفيات المتوقعة استنادًا إلى السجلات والإحصاءات التاريخية.فيما أصدرت السلطات تحذيرات من المستوى الأصفر بسبب ارتفاع درجات الحرارة في 11 مقاطعة إسبانية.وأكدت الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية AEMET أنَّ إسبانيا سجَّلت أعلى درجة حرارة مسجلة لشهر يونيو منذ عام 1650بحسب ما ذكرته صحيفة 20 مينوتوس "20Minutos" الإسبانية.ووصفت الوكالة، عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، أن هذه الموجة هي "موجة حر استثنائية"، خاصة من حيث شدتها واستمرارها في مناطق واسعة من شمال شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث سُجلت درجات حرارة قصوى غير معتادة في نهاية شهر يونيو لعدة أيام متتالية.