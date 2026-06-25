فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المزودج لأكثر من 1100 قتيل ومصاب

وقالت في كلمة متلفزة إن "البلاد تعرضت لزلزالين متتاليين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر بفارق ثوانٍ قليلة، وأعقبتها أكثر من 20 هزة ارتدادية"، مبينة أن "الزلزالين تسببا بانهيار عدد كبير من المباني السكنية والمقرات الحكومية، لاسيما في العاصمة ".وأضافت أن "السلطات الفنزويلية قررت إغلاق مطار (مايكيتيا) الدولي الذي يخدم العاصمة كاراكاس بشكل كامل؛ إثر تعرض بنيته التحتية لأضرار جسيمة، فضلاً عن تعليق الدراسة وإيقاف حركة مؤقتاً لتأمين سلامة المواطنين".من جانبها، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي أن "مركز الزلزالين تركز إلى الغرب من بلدة (مورون) الواقعة على الساحل ، وعلى عمق 13 كيلومتراً"، مشيرة إلى أن "قوة الهزات الأرضية كانت عنيفة لدرجة أنه جرى الشعور بها في دول الجوار مثل ومناطق من الأمازون في ".وفي السياق ذاته، حذرت السلطات الفنزويلية من أن "أرقام الضحايا والمصابين مرشحة للارتفاع خلال الساعات المقبلة"، مؤكدة أن "فرق الدفاع المدني والإنقاذ تواصل عمليات البحث المكثف تحت أنقاض المباني المنهارة، بالتزامن مع بدء وصول فرق إنقاذ ومساعدات دولية إلى البلاد".