قاليباف يرد على تصريحات ترامب: أموال إيران المجمدة ليست لشراء المنتجات الأمريكية

وجاء نفي قاليباف في منشور على منصة" X" ردا على تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي ‌سكوت ⁠بيسنت، أمس الأربعاء، حيث أكد خلالها أن "نسبة كبيرة من الأصول ⁠الإيرانية التي سيتم رفع التجميد عنها ستستخدم لشراء أغذية وأدوية ⁠أمريكية".وأضاف قاليباف أن " تدعي زورا أن الأموال الإيرانية المفرج عنها ستستخدم لشراء منتجاتها الزراعية"، مضيفا أن "المحصول الوحيد الذي نحصده هو ما زرعتموه: عقود من انعدام الثقة".وأوضح رئيس أن "ما وصفه بـمحصول انعدام الثقة هو عضوي، وفير، ونابع من الداخل، متهما بأنها لا تصدر فقط منتجات زراعية مثل فول الصويا المعدل وراثيا، بل أيضا الوعود المنكوثة والكلام المسيء".ويأتي تعليق قاليباف في ظل استمرار التوتر بين وواشنطن حول ملف الأصول الإيرانية المجمدة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تمثل هذه القضية إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.