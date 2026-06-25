واشنطن ودول الخليج يؤكدون دعم جهود العراق لحصر السلاح بيد الدولة

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون أن الاجتماع، الذي عُقد في برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف ، شدد على أهمية تعزيز بين ودول .كما رحب الوزراء بمذكرة التفاهم الموقعة بين وإيران، مؤكدين ضرورة استمرار المفاوضات والتوصل إلى تسوية دائمة تمنع من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.