السعودية تعلّق دخول القادمين من 3 دول إفريقية بسبب إيبولا

وذكرت “وقاية” أن القرار يشمل القادمين من جمهورية الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب ، إضافة إلى الأشخاص الذين أقاموا في أي من هذه الدول خلال 21 يوماً قبل وصولهم إلى المملكة.وأكدت الهيئة تعليق إصدار التأشيرات بجميع أنواعها للقادمين من الدول المشمولة بالقرار، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بعد تقييم الوضع الوبائي المتعلق بفيروس إيبولا وتعزيز الإجراءات في منافذ الدخول.وشددت “وقاية” على أن الوضع الصحي في المملكة مطمئن، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها للفيروس، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية العامة ومنع انتقال الأمراض.