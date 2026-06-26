مقتل 235 شخصا وإصابة أكثر من 4300 جراء زلزال فنزويلا

وقال ألفارادو في حديث لقناة "فنزويلانا دي تيليفيسيون" الحكومية، إن المستشفيات استقبلت 235 شخصا فارقوا الحياة قبل الوصول إليها أو عند وصولهم، مشيرا إلى أن أكثر من 4300 مصاب تلقوا الرعاية الطبية، بينهم حالات متوسطة وخطيرة استدعت إجراء عمليات جراحية، لافتا إلى أن ولاية لا غوايرا تعد الأكثر تضررا.وفي العاصمة ، شهدت متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود طوابير طويلة، وسط مخاوف السكان من نقص السلع وارتفاع أسعارها نتيجة تداعيات الكارثة، واضطر المتسوقون إلى الانتظار لأكثر من 40 دقيقة أمام صناديق الدفع، فيما تسبب الإقبال الكثيف في ازدحام كبير حول المتاجر ومحطات الوقود.وأعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ، وصنفت ولاية لا غوايرا الساحلية منطقة منكوبة، في أعقاب الدمار الذي طال عشرات المباني.وفي إطار الاستجابة الدولية، أعلنت للقوات المسلحة الأمريكية إرسال سفن عسكرية وطائرات نقل ومروحيات ومنصات استطلاع إلى فنزويلا لدعم عمليات الإغاثة.وأوضحت القيادة أن القوات المرسلة ستتولى نقل فرق الإنقاذ وتقديم الدعم لموظفي الحكومة الأمريكية وشركائها، والمشاركة في تقييم الأضرار، والبحث عن المفقودين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.وكان الزلزال قد وقع مساء 24 يونيو، حيث سجلت هزتان أرضيتان بقوة 7.2 و7.5 درجات بفارق زمني بلغ نحو 40 ثانية، وتمركزت بؤرتاهما في ولاية ياراكوي، أعقبتهما نحو 30 هزة ارتدادية.