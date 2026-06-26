ترامب: واشنطن ستشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية

ولم يقدم تفاصيل بشأن قيمة الأموال أو آلية استخدامها، كما لم يوضح ما إذا كانت الخطوة تأتي في إطار تفاهمات محددة مع .ويأتي الإعلان بعد التفاهم الذي توصلت إليه وإيران لإنهاء المواجهة العسكرية الأخيرة، والذي أعقبه اتخاذ عدد من الإجراءات المتبادلة، من بينها تخفيف بعض القيود الاقتصادية والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.وتعد الأصول الإيرانية المجمدة من أبرز الملفات الخلافية بين وطهران منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية، إذ تطالب بالإفراج عنها، بينما ربطت الولايات المتحدة استخدام جزء منها في مراحل سابقة بترتيبات إنسانية أو تفاهمات محددة.