بسبب الزلزال.. شاهد كيف تسقط الأبنية في فنزويلا (فيديو)

– دولي

أدى الزلزال الذي ضرب مدن في فنزويلا الى تساقط الأبنية السكنية واحدة تلو الأخرى.

ونشر ناشطون على التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه لحظة سقوط احد المجمعات السكنية في فنزويلا.

