توتر جديد في جنوب لبنان.. إصابات وعودة الغارات

وقال الجيش في بيان نشرته وسائل إعلامية، ان "ضابطين وجنديين اصيبا في اشتباك عنيف في أمس".فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان "الاشتباك وقع في بيت ياحون، حيث القى مسلح من قنبلة يدوية وجرى قتله".وأضافت ان "الجيش أغار على بنى تحتية في بيت ياحون عقب الاشتباك".