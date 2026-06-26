البنتاغون يبحث نقل قواعده من الكويت والسعودية

هذه الخطوة، حسب مصادر عسكرية، قد تكون مجدية للحد من الأضرار المحتملة من جانب في حال اندلاع أعمال قتالية جديدة في منطقة الشرق الأوسط.وأشارت الصحيفة إلى أنه "عقب انطلاق العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في الـ 28 من شباط، تعرضت نحو 20 منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط لأضرار جراء الضربات الانتقامية".وأضافت أن "تمركز القواعد العسكرية ضمن نطاق استهداف الصواريخ الإيرانية يدفع القوات المسلحة الأمريكية إلى إعادة النظر في استراتيجية تواجدها بالمنطقة"، حيث تُدرس كإحدى الوجهات المحتملة لنقل جزء من هذه القواعد من والكويت.وتعمل على دراسة خيارات لتوزيع منشآتها العسكرية بشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تقليل مدى تأثرها وضعفها في حال وقوع أي مواجهات عسكرية محتملة.