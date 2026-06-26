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"وول ستريت جورنال": ضربات إيران أصابت القاعدة الأمريكية في البحرين بالشلل
دوليات
2026-06-26 | 05:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
244 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أفادت صحيفة "
وول ستريت
جورنال" بأن القاعدة الجوية والبحرية الأمريكية في
البحرين
، تعرضت لأضرار بالغة جراء الضربات الإيرانية ولم تعد قادرة على أداء وظائفها الأساسية.
وذكرت الصحيفة أن
البحرية الأمريكية
لم تؤكد رسميا التقارير التي تفيد بوقوع أضرار جسيمة في القاعدة.
ووفقا للصحيفة، فقد أدت الضربات الإيرانية خلال الأعمال القتالية إلى تدمير مبنى قيادة البحرية بشكل كبير، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بمجمع التدريب التابع للبحرية الأمريكية والبنية التحتية للميناء والثكنات ومرافق التخزين.
وأضافت أن البنتاغون يدرس حاليا خيارات متعددة بشأن القاعدة في
البحرين
، بما في ذلك نقل بعض مهامها إلى منشآت أخرى في الشرق الأوسط.
وتقدر التكلفة الإجمالية لإنشاء القاعدة في البحرين بنحو 400 مليون دولار.
وتعد القاعدة في البحرين مقرا للأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية منذ عام 1995. ويمكن للمنشأة، التي تقع على بعد 240 كم قبالة الساحل الإيراني، استقبال جميع أنواع سفن البحرية الأمريكية.
يذكر أن
الحرس الثوري
الإيراني قد أعلن خلال اندلاع الأعمال القتالية أنه وجه ضربة لقاعدة عسكرية أمريكية ومقر
الأسطول الخامس
في البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة ردا على الهجمات الأمريكية على
إيران
.
وأشار تقرير لـ"
نيويورك
تايمز" إلى أنه من الصعب تقدير التكلفة الكاملة للأضرار الناجمة عن الضربات الانتقامية الإيرانية. وأفاد مسؤول في
الكونغرس
بأن تقييما أجراه البنتاغون وقُدم للكونغرس الأسبوع الماضي قدّر تكلفة الضربة الجوية الوحيدة التي استهدفت مقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين في 28 فبراير بنحو 200 مليون دولار.
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