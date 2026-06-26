ايران تنفي إنشاء خط مباشر مع أميركا بخصوص مضيق هرمز

وكانت قد افادت وسائل إعلام بإنشاء ما وصفته بـ"خط اتصال" مباشر مع ، لمنع وقوع أي حوادث في ، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين.واضافت ان ذلك يأتي تنفيذاً للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين والولايات المتحدة.