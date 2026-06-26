ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية 100% بسبب الضرائب الرقمية

وقال في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن عدداً من يدرس تطبيق رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، محذراً من أن أي دولة تعتمد هذه الخطوة ستواجه رسوماً جمركية فورية على جميع صادراتها إلى .وأكد أن الإجراء سيطبق بغض النظر عن الاتفاقيات التجارية القائمة أو المستقبلية مع تلك الدول، مشدداً على رفض إدارته لما وصفه بالاستهداف الضريبي للشركات الأمريكية.ويأتي هذا التهديد في ظل تصاعد الجدل داخل بشأن فرض أو توسيع على الخدمات الرقمية، فيما كانت من أوائل الدول التي طبقت هذا النوع من الضرائب، ما تسبب سابقاً بتوترات تجارية مع .