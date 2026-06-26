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ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية 100% بسبب الضرائب الرقمية
دوليات
2026-06-26 | 13:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
183 شوهد
هدد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الخميس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات أي دولة تفرض
ضرائب
على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية.
وقال
ترامب
في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن عدداً من
الدول الأوروبية
يدرس تطبيق
ضرائب
رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، محذراً من أن أي دولة تعتمد هذه الخطوة ستواجه رسوماً جمركية فورية على جميع صادراتها إلى
الولايات المتحدة
.
وأكد أن الإجراء سيطبق بغض النظر عن الاتفاقيات التجارية القائمة أو المستقبلية مع تلك الدول، مشدداً على رفض إدارته لما وصفه بالاستهداف الضريبي للشركات الأمريكية.
ويأتي هذا التهديد في ظل تصاعد الجدل داخل
الاتحاد الأوروبي
بشأن فرض أو توسيع
الضرائب
على الخدمات الرقمية، فيما كانت
فرنسا
من أوائل الدول التي طبقت هذا النوع من الضرائب، ما تسبب سابقاً بتوترات تجارية مع
واشنطن
.
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