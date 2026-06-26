بوركينا فاسو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الاتصالات في بوركينا ، جيلبرت ويدراوغو، قوله إن القرار جاء بسبب ما وصفه بعدم التزام بالمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول.ولم تكشف السلطات في بوركينا فاسو عن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المترتبة على القرار، الذي يأتي في ظل تصاعد التوتر بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، على خلفية التطورات السياسية والأمنية في منطقة الساحل الإفريقي.