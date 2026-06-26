الأمم المتحدة: نحو 80 لغماً بحرياً تعرقل عودة الملاحة الطبيعية في هرمز

وذكرت المنظمة أن الحرب الأخيرة أدت إلى إنشاء ممرين ملاحيين بديلين، أحدهما بمحاذاة السواحل العُمانية والآخر باتجاه السواحل الإيرانية، وسط مخاوف من وجود متفجرات في الممر الملاحي الرئيسي المعروف بـ”مخطط فصل حركة الملاحة”.وأشارت إلى أن قطاع الشحن والنفط يضغط لإعادة فتح الممر التقليدي، إلا أن إزالة الألغام قد تستغرق أسابيع، في وقت يُفترض أن تتولى فيه هذه المهمة بموجب تفاهمات السلام الأخيرة.