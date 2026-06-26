سماع دوي انفجار جنوبي ايران



أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في منطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوبي ، دون معرفة أسبابه أو مصدره حتى الآن.



وذكر التلفزيون أن الانفجار سُمع في المنطقة الواقعة بمحافظة هرمزغان.



و لم تصدر الجهات الرسمية أي توضيحات بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار المحتملة.