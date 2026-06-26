القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل الضربات ضد ايران

وقالت إن الاعتداء الإيراني على الملاحة التجارية يمثل “انتهاكاً صارخاً” لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن السلوك الإيراني قوض حرية الملاحة مع تزايد حركة التجارة عبر المضيق.وأضافت أن الضربات استهدفت منشآت مرتبطة بتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تواصل تقديم الدعم والتنسيق لتأمين عبور السفن التجارية في .وأكدت القيادة المركزية أن يحافظ على وجوده العسكري ويقظته في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق المبرم مع .