بقوة 5.4 درجة.. هزة أرضية تضرب باكستان

ووقعت الهزة على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض، وقد رصدت في تمام الساعة 8:36 صباحا بالتوقيت المحلي لباكستان.وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) على بعد 63 كيلومترا شمال شرق منطقة بارخان في باكستان.لم ترد أي تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو إصابات، فيما تتابع السلطات المحلية الوضع عن كثب، ولم يسجل حتى الآن أي دمار أو أضرار هيكلية جسيمة في المباني.يذكر أن هذا النشاط الزلزالي يأتي بعد ساعات قليلة من هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 5.3 درجة ضربت أجزاء من البلاد مساء أمس الجمعة، نظرا لوقوع باكستان على حدود التقاء الصفائح التكتونية والأوراسية.