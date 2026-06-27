ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 920 قتيلا و 50 ألف مفقود

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
11:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بقوة 5.6 درجة.. زلزال كبير يهز شمال ولاية كاليفورنيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568119-639181496862363516.webp
ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 920 قتيلا و 50 ألف مفقود
دوليات
2026-06-27 | 05:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
67 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
تجاوز عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا 920 شخصًا، وسط استمرار جهود البحث عن المفقودين الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 50 ألفًا، حسب تقديرات
الأمم المتحدة
.
تأتي هذه الأرقام بعد يومين من وقوع الزلزالين المدمرين، حيث تم تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب بدء وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة.
وأعلنت
الأمم المتحدة
عن إرسال فرق إنقاذ من ما لا يقل عن 17 دولة للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
من جهته، صرح
رئيس الجمعية الوطنية
خورخي
رودريغيز
بأن حصيلة القتلى جراء الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، ارتفعت إلى 920 قتيلًا، مقارنة بالحصة الرسمية السابقة التي كانت 589 قتيلًا.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المزودج لأكثر من 1100 قتيل ومصاب
09:55 | 2026-06-25
زلزال الفلبين العنيف: 55 ضحية وعشرات المفقودين وسط ظروف مناخية صعبة
03:48 | 2026-06-12
عشرات الضحايا في حصيلة أولية لزلزالين ضربا فنزويلا
03:22 | 2026-06-25
زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان و يهز كابل وشمال باكستان
09:49 | 2026-06-27
فنزوبلا
دولي
زلزال
رئيس الجمعية الوطنية
الجمعية الوطنية
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
رودريغيز
خورخي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فتوى دينية قبل مباراة مصر وإيران
كأس العالم 2026
43.09%
06:31 | 2026-06-26
فتوى دينية قبل مباراة مصر وإيران
06:31 | 2026-06-26
تصريحات البلوشي تشعل غضب العراقيين: انتقد اتحاد بلادك أولاً
كأس العالم 2026
22.85%
03:04 | 2026-06-27
تصريحات البلوشي تشعل غضب العراقيين: انتقد اتحاد بلادك أولاً
03:04 | 2026-06-27
تراجع صادم.. ترتيب المنتخب العراقي في تصنيف الفيفا بعد كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
19.14%
04:08 | 2026-06-27
تراجع صادم.. ترتيب المنتخب العراقي في تصنيف الفيفا بعد كأس العالم 2026
04:08 | 2026-06-27
تشكيلة العراق المتوقعة أمام السنغال في مباراته اليوم
رياضة
14.92%
04:53 | 2026-06-26
تشكيلة العراق المتوقعة أمام السنغال في مباراته اليوم
04:53 | 2026-06-26
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
اخترنا لك
تفاصيل الهجوم على مدرسة ميناب الإيرانية.. وقع جراء خطأ استخباراتي أمريكي
10:09 | 2026-06-27
زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان و يهز كابل وشمال باكستان
09:49 | 2026-06-27
حزب الله: “اتفاق الإطار” مع إسرائيل تنازل عن السيادة وندعو للتراجع عنه
09:01 | 2026-06-27
السفير الأوكراني في العراق: علم تتار القرم رمز للحرية والتمسك بالوطن رغم قرون من الاضطهاد
08:41 | 2026-06-27
ايران تصدر تحذيراً للسفن في مضيق هرمز
08:34 | 2026-06-27
السعودية: العراقيون في المرتبة الـ9 ضمن أكثر الجنسيات زيارة للمملكة خلال 2025
08:00 | 2026-06-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.