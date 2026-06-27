ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 920 قتيلا و 50 ألف مفقود

تأتي هذه الأرقام بعد يومين من وقوع الزلزالين المدمرين، حيث تم تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب بدء وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة.وأعلنت عن إرسال فرق إنقاذ من ما لا يقل عن 17 دولة للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.من جهته، صرح بأن حصيلة القتلى جراء الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، ارتفعت إلى 920 قتيلًا، مقارنة بالحصة الرسمية السابقة التي كانت 589 قتيلًا.