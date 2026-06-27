السعودية: العراقيون في المرتبة الـ9 ضمن أكثر الجنسيات زيارة للمملكة خلال 2025

وبحسب البيانات، تصدرت قائمة الدول الأكثر زيارة للسعودية بنحو 3.2 ملايين زائر، تلتها باكستان في المرتبة الثانية بـ2.8 مليون زائر. وجاءت الهند وإندونيسيا في المرتبتين الثالثة والرابعة بواقع مليوني زائر لكل منهما، بينما حلت في المرتبة الخامسة بـ1.8 مليون زائر، تلتها سادساً بـ1.4 مليون زائر.أما المراتب من السابعة إلى العاشرة، فقد شهدت تقارباً في أعداد الزوار، حيث جاءت واليمن في المرتبتين السابعة والثامنة بنحو 1.2 مليون زائر لكل منهما، في حين تقاسم والإمارات المرتبتين التاسعة والعاشرة بالعدد نفسه، بواقع 1.1 مليون زائر لكل منهما.