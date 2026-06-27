ايران تصدر تحذيراً للسفن في مضيق هرمز

وذكر التلفزيون الإيراني، أن التعليمات الإيرانية المنظمة لحركة العبور في لا تزال سارية، مشيراً إلى أن على جميع السفن التواصل والتنسيق مع بحرية قبل الدخول إلى المضيق أو الخروج منه.وأكد، أن بحرية الحرس الثوري "ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير تلك التي حددتها " داخل المضيق.