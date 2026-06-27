زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان و يهز كابل وشمال باكستان

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مصادر زلزالية، أن زلزالاً بقوة 6 درجات هندوكوش في ، ما أدى إلى شعور سكان العاصمة ومناطق في شمال باكستان بالهزة الأرضية.

وأضافت التقارير أن الزلزال أعقبه تسجيل عدة هزات ارتدادية، في وقت لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.



وأشارت إلى أن مناطق واسعة في شمال باكستان شهدت اهتزازات واضحة جراء الزلزال، فيما تتابع الجهات المختصة تقييم الوضع ورصد أي تداعيات محتملة.