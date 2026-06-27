الصين.. طرد 13 نائبا من البرلمان بينهم 6 جنرالات

وقال لنواب الشعب في بيان إن من بين المسؤولين الـ13 الذين شملهم قرار الطرد 6 عسكريين.ومن بين الجنرالات الذين شُمِلوا بقرار الطرد شو شيويه تشيانغ وهو المسؤول عن تطوير المعدات ضمن المركزية، الهيئة القوية التي تقود الجيش.ولم يُكشف عن أسباب هذه الإقالات من قبل البرلمان، الذي يُعيَّن أعضاؤه ولا يُنخبون.