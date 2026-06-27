فرنسا.. وفاة أكثر من 100 شخص خلال 24 ساعة بسبب موجة الحر

وقالت الجهات الصحية إن أغلب الوفيات سُجلت بين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، فيما استنفرت السلطات خدمات الطوارئ وفعّلت خطط الاستجابة لمواجهة تداعيات موجة الحر.



ودعت الحكومة الفرنسية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، مع توفير الرعاية اللازمة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مؤكدةً استمرار مراقبة الوضع الصحي والمناخي عن كثب