ترامب يطالب 6 دول بدفع فاتورة الحماية لمضيق هرمز

وقال في رده على سؤال حول من سيعوض تحديدا بعد أن ذكر أن (ستتقاضى أجرا مقابل حماية مضيق هرمز)، موجها رسالته بشكل صريح إلى عواصم في الفارسي: "على سبيل المثال، .. الإمارات.. قطر.. والكويت، وإسرائيل".وأضاف ترامب: "نحن ننفق أموالا طائلة على هذه الدول الغنية، ولذلك سنحصل على تعويضات مقابل هذه الحماية من الدول التي نساعد في حمايتها، انظروا إلى هذه الدول الخمس. هذه المنطقة تعد جزءا غنيا جدا من العالم".وركز ترامب في حديثه على الجانب العسكري والاستراتيجي، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستحصل على أموالها مقابل من أسماه حراسة ، والذي كان مفتوحا وآمناً بالأصل قبل العدوان الامريكي الصهيوني على ".وعندما سألته إحدى وسائل الإعلام عن الجهة التي ستقوم تحديدا بسداد هذه التكاليف للولايات المتحدة بعد تأكيده أن أمريكا "ستتقاضى رسوما مقابل الحماية"، لم يحدد ترامب آليات الدفع، لكنه أبقى الباب مفتوحا مع ذكر الدول الخمس في المنطقة.وفي وقت سابق، قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستسيطر ‌على الأرجح على مضيق هرمز، ‌وإنه ‌يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر ‌المائي ‌المهم".ويأتي هذا التصريح عقب عدة انتهاكات من قبل لمذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي ضمنت عودة وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.