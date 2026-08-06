ترامب: كل شيء يسير بشكل استثنائي بشأن إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن كل شيء يسير بشكل استثنائي بشأن ، مشيرا الى أنها تعرضت لـ"هزيمة قاسية".

وقال في كلمة له، "كل شيء يسير بشكل استثنائي في ما يتعلق بإيران وأنا سعيد جدا بأداء وزير الحرب".

وأضاف " تعرضت لهزيمة قاسية على يدنا من أجل منعها نهائيا من امتلاك سلاح نووي".

ويأتي حديث ترامب على خلفية اتفاق بين إيران وعُمان على فتح ، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن البلدين وافقا على فتح المضيق أمام حركة الملاحة البحرية لمدة 60 يوما دون أي رسوم عبور.