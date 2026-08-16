احتفلت باكستان قبل أيام قليلة بعيد استقلالها التاسع والسبعين، وحلّت الذكرى السنوية مصحوبة بتفاؤل يعود إلى اتفاقية للدفاع المشترك التي تم توقيعها مؤخرا.

وشهدت شوارع باكستان حماسًا مماثلًا قبل ما يزيد قليلًا عن عقد من الزمان، عندما روّجت النخب الحاكمة في البلاد لحلم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.



ورغم اختلاف اتفاقية مكة عن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني في جوهرها، إذ صُمّم الأخير كخطة للربط الاقتصادي، فإن الاتفاق الثلاثي الأخير هو مبادرة جيوسياسية تضم القوى المتوسطة في المنطقة، وقد علّق عليها عامة الشعب آمالهم، كما توقعوا أن يجلب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الراحة لحياتهم، ويخلق فرص عمل، وينعش النشاط الاقتصادي.

وقد تبددت باكستان في النفوذ الجيوسياسي والمكاسب الاقتصادية من خلال شراكتها الدفاعية مع مراراً، ومع ذلك، فقد استعادت نخبها الحاكمة تفاؤلها مراراً وتكراراً، وتبنّت شراكات جديدة، متوقعةً من الحلفاء الخارجيين تعزيز ثقل البلاد الاستراتيجي وجلب تدفقات مالية.

وامتد النمط نفسه من علاقة باكستان بالولايات المتحدة وتحالفاتها الغربية إلى شراكتها الاستراتيجية مع ، وممر الصين-الصين الاقتصادي، والانفتاح المرتقب على ، والآن، إلى البنية الأمنية الناشئة التي تضم السعودية وتركيا. ووقعت وباكستان وتركيا، قبل أيام، في المكرمة، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، بحسب بيان مشترك أوردته .ورغم اختلاف اتفاقية مكة عن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني في جوهرها، إذ صُمّم الأخير كخطة للربط الاقتصادي، فإن الاتفاق الثلاثي الأخير هو مبادرة جيوسياسية تضم القوى المتوسطة في المنطقة، وقد علّق عليها عامة الشعب آمالهم، كما توقعوا أن يجلب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الراحة لحياتهم، ويخلق فرص عمل، وينعش النشاط الاقتصادي.وقد تبددت باكستان في النفوذ الجيوسياسي والمكاسب الاقتصادية من خلال شراكتها الدفاعية مع مراراً، ومع ذلك، فقد استعادت نخبها الحاكمة تفاؤلها مراراً وتكراراً، وتبنّت شراكات جديدة، متوقعةً من الحلفاء الخارجيين تعزيز ثقل البلاد الاستراتيجي وجلب تدفقات مالية.وامتد النمط نفسه من علاقة باكستان بالولايات المتحدة وتحالفاتها الغربية إلى شراكتها الاستراتيجية مع ، وممر الصين-الصين الاقتصادي، والانفتاح المرتقب على ، والآن، إلى البنية الأمنية الناشئة التي تضم السعودية وتركيا.

وقد أثارت اتفاقية الدفاع الأخيرة موجة أخرى من التفاؤل، وقد تُعزز بالفعل الموقع الاستراتيجي لباكستان، فقد اعتاد الباكستانيون على التطلع إلى الخارج بحثاً عن تغيير في مصيرهم.

أما الجبهة الداخلية، فلا تزال أكثر تعقيداً بكثير، ولا تُثير سوى القليل من التفاؤل، فإصلاح المؤسسات أصعب من توقيع الاتفاقيات، وبناء توافق سياسي أقل إثارة من استقبال شخصية أجنبية رفيعة المستوى، وفق محللون.