نتنياهو وكوشنر يتفقان على نزع سلاح حماس قبل الانسحاب وإعمار غزة

وأوضح المكتب في بيان، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مختص بنزع سلاح القطاع، فيما سيتولى فريق ثانٍ بحث ملفات المياه والصرف الصحي والصحة العامة.وفي السياق، أفاد مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو والمبعوث الأميركي اتفقا على أن يشرف ضابط أميركي على عملية تسليم حماس أسلحتها وإخراجها من الخدمة.وأكد المسؤول أن نتنياهو أبلغ كوشنر بأن لن تنسحب من قطاع قبل نزع سلاح حماس.