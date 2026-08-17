تحذير استثنائي لجنود الاحتياط الإسرائيليين

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي وجّه مئات الآلاف من رسائل التحذير إلى جنود الاحتياط، بعد رصد ارتفاع في محاولات المطالبة بتعويضات متعددة عن النفقات.

وأكدت شعبة القوى البشرية، أن تضخيم طلبات المصاريف أو الاحتيال للحصول على تعويضات إضافية يُعد جريمة جنائية.



واشارت الى أن الجيش سيتعامل مع هذه المخالفات عبر المسار الجنائي.