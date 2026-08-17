​الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 64 سفينة ضمن "حصار إيران"

أعلن ​الجيش الأمريكي، الاثنين، عن تغيير مسار 64 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري المفروض على .

وقالت ، "غيرنا مسار 64 سفينة تجارية وعطلنا 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على ".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.