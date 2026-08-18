ترامب: لا محادثات مع إيران والحصار البحري لا يزال سارياً



أكد الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي محادثات أو حوارات جارية أو مجدولة مع ، مشيراً إلى أن الحصار البحري المفروض عليها لا يزال سارياً بالكامل.





وختم ترامب منشوره بالقول: "شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر". وقال ، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "مفتوح ويعمل"، مضيفاً أن جميع الألغام البحرية أُزيلت أو جرى تفجيرها.وختم ترامب منشوره بالقول: "شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".