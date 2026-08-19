باراك: قصف إسرائيل لسوريا ينذر بمواجهة مباشرة مع تركيا

وقال في تصريحات صحفية، انه "كنا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين وإسرائيل"، لافتا الى ان " قصف لمطار أبو الظهور ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا".ذكرت وسائل إعلام أن مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال تعرض، لعدة غارات جوية عنيفة إسرائيلية.