رويترز: إسرائيل وسوريا بحثتا الوجود العسكري ⁠التركي

وجاءت المكالمة، التي قالت المصادر إنها "جرت في 14 آب، أي قبل أيام من شن غارات جوية على قاعدة جوية عسكرية في شمال البلاد أمس الثلاثاء".ويمثل ‌هذا ⁠الاتصال أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة منذ سقوط الدكتاتور السابق ⁠بشار الأسد في كانون الأول 2014.