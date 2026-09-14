عقب قمة " بريكس" في الهند.. حديث عن توسيع التعاون الاقتصادي

وتقف الهند في قلب هذه التطورات؛ حيث تعمل رئاستها للمجموعة لعام 2026 على توسيع نطاق العلاقات الخليجية القوية تاريخياً لتتحول إلى شراكة أوسع تشمل مجالات الاستثمار، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والاستقرار الإقليمي.وتتمثل منطقة في مجموعة "بريكس" الموسعة من خلال ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمنح المجموعة ثقلاً أكبر في قطاعي الطاقة والمال العالميين ويعزز ارتباطها بمنطقة .وقد تعزز الزخم نحو توطيد العلاقات الخليجية في فبراير 2026، حين وقعت الهند ومجلس التعاون الخليجي "شروطاً مرجعية" وأطلقا رسمياً مفاوضات لإبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة تشمل والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق استقرار تجاري أكبر، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع فرص العمل، مع آفاق للتعاون في مجالات المعايير والجمارك والخدمات والتجارة الرقمية وحركة المهنيين.ويتزامن هذا التوقيت مع أجندة الهند في "بريكس" التي تحمل شعار "البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة"، ورغم أن الطاقة تظل الركيزة الأساسية، إلا أن نطاق التعاون يشهد توسعاً مستمراً؛ فخلال زيارة للإمارات في مايو 2026، عزز البلدان تعاونهما في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، كما أبرما اتفاقية استراتيجية لزيادة مشاركة الإمارات في احتياطيات الهند الاستراتيجية من النفط، وبحثا سبل التعاون بشأن احتياطيات الغاز الاستراتيجية. تتوسع العلاقة لتشمل الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتكنولوجيا.وتُصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية أخرى، حيث تستثمر صناديق الثروة السيادية الخليجية في المنصات الرقمية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والشركات الناشئة، بينما تدعم الشركات والمهنيون الهنود التنمية الخليجية في مجالات والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والفضاء والأمن السيبراني والمدن الذكية.