تحذيرات للساكنين قرب مجرى نهر الفرات

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، انه "تم تحذير سكان ودير ، ولا سيما القاطنين قرب مجرى ، من ارتفاع إضافي مرتقب في منسوب المياه مع زيادة الكميات الممررة من سد كديران بسبب استمرار تدفق المياه من الجانب التركي".وأضافت ان " لسد الفرات ستبدأ من اليوم الثلاثاء تمرير المياه تدريجيا عبر السد بمعدل 1100 متر مكعب في الثانية، على أن ترتفع الكمية بعد أسبوع إلى 1200 متر مكعب في الثانية، ويستمر ذلك حتى منتصف الشهر المقبل وفق المعطيات المائية والتشغيلية".ودعت الأهالي إلى "الابتعاد عن مجرى النهر والمياه المرتفعة، وعدم السباحة، ومراقبة الأطفال، ونقل المعدات والآليات الزراعية القريبة إلى أماكن مرتفعة وآمنة".وكانت أمطار هذا العام قد تسببت سابقا بطوفان الفرات ودخول المياه إلى منازل في الرقة ودير الزور وغمر محاصيل قبل حصادها.