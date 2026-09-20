بعد "الهجوم الأخير".. روسيا تتوعد بتكثيف ضرباتها على أوكرانيا

وقالت االروسية في بيان "ردا على هجمات نظام ضد أهداف مدنية على الأراضي الروسية، ستواصل القوات المسلحة الروسية تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف".واتهمت في البيان أوكرانيا بالسعي إلى "إفشال التعبير الديموقراطي عن إرادة المواطنين الروس".وشنت أوكرانيا، ليل السبت، أضخم هجوم بالطائرات المسيرة على منذ بداية عام 2026، مستهدفة منشآت نفطية ولوجستية، فيما أعلنت موسكو مقتل شخصين وإصابة آخرين وتعطل .وقال الرئيس الأوكراني ، في منشور على منصة "إكس" أرفقه بمقطع فيديو، إن العمليات الأوكرانية بعيدة المدى كان لها "تأثير كبير للغاية" في منطقة موسكو.وأوضح أن الهجوم استهدف منشأة رئيسية تابعة لصناعة النفط الروسية ومرفقا لوجستيا، مضيفا أن هذه المنشآت تمثل "مليارات الدولارات التي تغذي آلة الحرب الروسية".ووصف موسكو موجة الطائرات المسيرة بأنها الهجوم "الأكبر على الإطلاق" الذي يستهدف العاصمة الروسية، مشيرا إلى وقوع أضرار في مصفاة نفط موسكو، التي تعد من بين عدة مواقع تزود العاصمة بالوقود، فضلاً عن تضرر مبنى سكني.وفي مختلف أنحاء الواسعة، أدى الهجوم إلى مقتل شخصين وإصابة 20 خرين، بحسب ما أفاد به حاكم المنطقة المحلي أندريه فوروبيوف.