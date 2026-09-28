ترامب: سننتصر بحرب إيران وفريقنا التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن بلاده ستنتصر في حرب قريبا جدا، مشيرا الى أن فريقه التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران.

وقال في كلمة له، "سننتصر في حرب قريبا جدا وستنخفض أسعار الغاز".

وأضاف "منعنا إيران من الحصول على سلاح نووي ولن تحصل عليه أبدا والإيرانيون يدركون ذلك".

ولفت الرئيس الأمريكي الى أن "فريقنا التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران اليوم عبر وسطاء".

وكان مسؤول مطلع قال وفق وكالة رويترز، إنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع في ومع الجانب الأمريكي خلال ساعات، بهدف إنهاء الحرب.