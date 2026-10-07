مسؤولان: تركيا تقدم دعما دفاعيا وتقنيا للسعودية في مواجهة الحوثيين

يأتي ذلك بعدما تعهدت ، عضو حلف" "، وباكستان بالالتزام بالوفاء بالتزامات الدفاع المشترك في إطار ‌اتفاقية التي تم إبرامها مؤخرا بين البلدان الثلاثة.وكانت وباكستان والسعودية قد وقعت في أغسطس الماضي اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على أن أي هجوم مسلح على أحد الأعضاء يعتبر هجوما على الجميع.وتعمل الدول الثلاث على تحديد أطر التحالف الجديد، وعقدت اجتماعات سياسية وعسكرية ردا على هجمات الحوثيين.وفي وقت سابق، تداولت تقارير إخبارية تركية بأن أنقرة تدرس إنشاء قاعدة عسكرية في ، بالتزامن مع خطط لتوسيع وجودها العسكري في المملكة ضمن إطار "حلف مكة للدفاع المشترك".ويشهد حاليا تصعيدا عسكريا هو الأوسع منذ سنوات، حيث أطلق رئيس الرئاسي عملية عسكرية واسعة باسم "فجر اليمن" بهدف استعادة العاصمة ، بمساعدة قوات التحالف وعلى رأسها السعودية.وفي المقابل يشن الحوثيون هجمات انتقامية بالصواريخ والمسيرات على الأراضي السعودية، طالت مطارات في ونجران وجيزان، ومواقع نفطية هامة.