السعودية تعلن تعرض مرافق مطاري أبها والملك خالد الدوليين إلى استهداف

وقالت الهيئة في بيان تابعته ، ان "اعتداءين استهدفا مرافق مطاري أبها والملك خالد الدوليين".وأضافت ان "الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 28 مواطنا ومقيما"، موضحة ان "الاعتداء على أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين".