فرنسا تعلن توقيف 6600 شخص منذ اندلاع "احتجاجات الطلاب"

وقال نونيز، خلال جلسة استماع في البرلمان: "حتى مساء أمس، بلغ عدد الموقوفين 6629 شخصا، وأود أن أشير أيضا إلى إصابة 761 من عناصر الشرطة والدرك، و215 طالبًا، و89 من العاملين في المدارس"، وأعلن الوزير، وفق قناة فرانس 24، تعليق استخدام القنابل الصوتية (الصاعقة) في التعامل مع الاحتجاجات.وتحولت الاحتجاجات المدرسية إلى تحركات واسعة النطاق، شملت إغلاق مؤسسات تعليمية ومواجهات مع الشرطة وإضرام حرائق، فيما لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع، وبحسب شارك أكثر من 260 ألف شخص في احتجاجات يوم الثلاثاء وحده، في حين قدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو 450 ألفا.في المقابل، أفادت بأن الطلابية تراجعت بوضوح منتصف يوم الأربعاء، وقال ، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء من قصر ماتينيون، إن قوات الأمن لم تتلق تعليمات بمواجهة الطلاب.وكان الرئيس قد عقد مساء الثلاثاء اجتماعا مع عدد من الوزراء، بينهم لوكورنو ونونيز ووزير التربية إدوار جيفراي، بحثا عن مخرج للأزمة، وأعلن جيفراي أمام النواب تعليق الدروس في المدارس الثانوية لنصف يوم، الأربعاء أو الخميس، لإتاحة وقت للنقاش داخل الفصول.ويواجه الحراك الطلابي سياسيا، إذ اتهم لوكورنو حزب " الأبية" بتأجيج الاحتجاجات، وفي الأثناء دعت عدة نقابات في قطاع التعليم إلى الإضراب والتظاهر يوم الخميس، وأعلنت نقابة "سنيس-إف إس يو" أنها تعمل على تعبئة العاملين في التعليم للإضراب مطلع الأسبوع المقبل.