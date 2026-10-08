بعد إنقاذه ركاب طائرة "فلاي دبي".. تفاصيل مثيرة تخص حياة ماتششار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الداخلية تعلن تفكيك شبكة إجرامية وكشف منظومة لتزوير الوثائق والأختام
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578255-639270878729809156.jpg
بعد إنقاذه ركاب طائرة "فلاي دبي".. تفاصيل مثيرة تخص حياة ماتششار
دوليات
2026-10-08 | 14:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
354 شوهد
يبرز
الطيار
سميت ماتششار كبطل عالمي، بعد أن أطلق عليه
رئيس الوزراء
الهندي
ناريندرا مودي
لقب "البطل"، وافتخرت الهند بعمله الشجاع، بعد إنقاذه ركاب طائرة "فلاي دبي" فوق الأجواء
السعودية
قبل أيام.
وتعرض ماتششار، وهو مواطن هندي، لضربات متكررة بفأس أثناء مقاومته لمحاولة مساعده
الطيار
العماني
إسقاط الطائرة أثناء رحلتها من دبي إلى تل أبيب، وتمكن ماتششار من فتح باب قمرة القيادة ليتمكن الركاب، بمن فيهم الطيارون الاحتياطيون، من السيطرة على مساعد الطيار وإيقاف الهبوط الخطير لطائرة
بوينغ
737.
وأنقذ حياة 182 راكبًا بتمكينه الطيارين الاحتياطيين على متن الطائرة من تثبيت مسار الرحلة قبل الهبوط الاضطراري في
المملكة العربية السعودية
، وقد نُقلت الطائرة لاحقًا إلى
أبو ظبي
، وتواصل ماتششار مع زوجته وطفليه، البالغين من العمر سبع سنوات وسنتين.
واتشار من مومباي، العاصمة المالية للهند حيث يقيم والداه، لم يسبق له مغادرة الهند قبل أن يسافر إلى
نيوزيلندا
حيث تدرب لمدة 18 شهرًا في عامي 2008 و2009، كان يخطط في الأصل للعمل في تجارة النسيج العائلية قبل أن يحضر ندوة طيران في سن التاسعة عشرة. قال: "هناك، بطريقة ما، بدأت رحلتي مع الطيران".
ولم يغادر الهند قط قبل أن يخوض أول رحلة طيران تجارية له خلال تدريبه على الطيران، حيث تعلم أن يتوقع جميع أنواع السيناريوهات، لكن ليس هذا النوع من الأزمات، وعمل ماتشار لدى
فلاي دبي
لمدة أربع سنوات تقريبًا بعد أن أمضى 11 عامًا في شركة الطيران
الهندية
منخفضة التكلفة سبايس جيت، حيث شغل منصب قائد طيار وكان مسؤولاً عن تدريب وتوجيه الطيارين الشباب، ولديه أكثر من 9750 ساعة طيران مع سبايس جيت.
وخلال مسيرته المهنية، قام بتحويل مسار رحلات جوية لحالات طوارئ طبية وتأخير رحلات بسبب مشاكل فنية تبدو بسيطة، وقال: "التأخير ليس مشكلتي. ما يهمني هو أن تخرجوا من الطائرة".
وتحدث أيضًا عن فصل حياته المهنية عن حياته الشخصية، قائلاً: "عندما أخرج من قمرة القيادة أو الطائرة، لا أريد أن يعرف أحد أنني طيار. لا أريد مناقشة شؤون الطيران. عندما أرتدي الزي الرسمي، أركز على العمل الجاد فقط، وأنجزه على أكمل وجه. بمجرد خروجي من قمرة القيادة، ينتهي الأمر. لا تفكر في ذلك. هناك من يحتاجك الآن. الأطفال موجودون، ويريدون اللعب معك".
وقبل سفره إلى نيوزيلندا للتدريب، لم يسافر جوًا إلا مرتين كراكب، لأن تذاكر القطار أرخص بكثير من تذاكر الطيران.
وكانت أول رحلة تجارية له بين بنغالورو (بانغالور) في جنوب الهند ونيودلهي، عندما كان لا يزال متدربًا تحت الاختبار، برفقة كبار الممتحنين. قال ماتششار: "كان ذلك مخيفًا. ليس بسبب الطيران نفسه، بل بسبب المسؤولية". قال وهو يستذكر الماضي: "كان الاسترخاء الخيار الأمثل". وأضاف أن التوتر "لن يُجدي نفعًا، على الأقل في هذا القطاع".
وخلال فترة عمله في شركة سبايس جيت، الشركة التي أدخلت طائرة 737 ماكس إلى الهند، كان من أوائل الطيارين الذين تدربوا على هذه الطائرة، وبعد الحادث الثاني من بين حادثي تحطم طائرتي ماكس المميتين عامي 2018 و2019، أوقفت الشركة أسطولها عن العمل. ومع ذلك، كُلِّف بقيادة إحدى هذه الطائرات، بدون ركاب، من مومباي إلى أحمد آباد.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
وسائل إعلام: ركاب طائرة "فلاي دبي" غادروا تبوك متجهين إلى تل أبيب
10:21 | 2026-09-30
ترامب يلمح إلى صلة إيران بحادث طائرة "فلاي دبي"
17:05 | 2026-10-01
اتصال يجمع نتنياهو وبن زايد عقب حادثة طائرة "فلاي دبي"
13:01 | 2026-09-30
بيان سعودي حول الهبوط الاضطراري لرحلة "فلاي دبي" بعد نداء استغاثة
07:00 | 2026-09-30
فلاي دبي
طائرة
المملكة العربية السعودية
ناريندرا مودي
رئيس الوزراء
نيوزيلندا
السعودية
بانغالور
أبو ظبي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يتراجع مع إغلاق التداولات في العراق
اقتصاد
30.69%
09:31 | 2026-10-07
الدولار يتراجع مع إغلاق التداولات في العراق
09:31 | 2026-10-07
الدولار يتراجع في بغداد بعد قفزة كبيرة إثر قرار البنك المركزي
اقتصاد
30.14%
03:42 | 2026-10-08
الدولار يتراجع في بغداد بعد قفزة كبيرة إثر قرار البنك المركزي
03:42 | 2026-10-08
توضيح جديد من البنك المركزي حول تعديل سعر صرف الدولار
اقتصاد
28.81%
07:15 | 2026-10-07
توضيح جديد من البنك المركزي حول تعديل سعر صرف الدولار
07:15 | 2026-10-07
السيد الصدر يوجه رسالة الى أمريكا
سياسة
10.35%
11:31 | 2026-10-07
السيد الصدر يوجه رسالة الى أمريكا
11:31 | 2026-10-07
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-08
Live Talk
بناء العلامات التجارية في زمن المنافسة الرقمية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-08
Live Talk
بناء العلامات التجارية في زمن المنافسة الرقمية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-08
عشرين
حصر السـ لاح .. فصـ‘ ائل تلتحق وأخرى تنتظر - الحلقة ٧٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-06
عشرين
حصر السـ لاح .. فصـ‘ ائل تلتحق وأخرى تنتظر - الحلقة ٧٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-08
Live Talk
بناء العلامات التجارية في زمن المنافسة الرقمية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-08
Live Talk
بناء العلامات التجارية في زمن المنافسة الرقمية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-08
عشرين
حصر السـ لاح .. فصـ‘ ائل تلتحق وأخرى تنتظر - الحلقة ٧٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-06
عشرين
حصر السـ لاح .. فصـ‘ ائل تلتحق وأخرى تنتظر - الحلقة ٧٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
واشنطن تصدر تحذيرا للامريكيين في الشرق الاوسط
06:45 | 2026-10-09
وزير الحرب الامريكي يتعرض للسخرية
06:13 | 2026-10-09
من هي نافي بيلاي التي حصلت على جائزة النوبل؟
05:51 | 2026-10-09
منح جائزة نوبل للسلام للمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي
05:25 | 2026-10-09
بعد 13 عاماً.. سوريا تعيد افتتاح الجامع الأموي الكبير في حلب
04:11 | 2026-10-09
قتلى وجرحى بهجوم على مطار دولي في الرياض
03:58 | 2026-10-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.