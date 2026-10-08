عقوبات أمريكية على أفراد وشركات بسبب صلات مزعومة بإيران

فرضت الأمريكية عقوبات على 6 أفراد و27 شركة و22 سفينة لارتباطها المزعوم بإيران، وفقًا لبيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وشملت العقوبات الجديدة شركات مسجلة في كل من الإمارات العربية المتحدة، وجزر ، وتركيا، والصين، وإيران، والمملكة المتحدة، والهند، كما أدرجت السلطات الأمريكية على قوائم العقوبات خمسة مواطنين هنود ومواطنا .

وفي سياق متصل، أعلنت رفع العقوبات المفروضة عن سفينتين، بالتزامن مع فرض قيود جديدة على 22 سفينة أخرى، في مؤشر على استمرار في تحديث قوائم العقوبات واستهداف الكيانات التي تعتبرها جزءا من شبكات التجارة والتمويل المرتبطة بإيران.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصعيد أمريكي أوسع للضغوط الاقتصادية على . وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في أغسطس عن تشديد الإجراءات الاقتصادية ضد ، فيما قال سكوت بيسنت إن واشنطن تعتزم استخدام أدوات اقتصادية غير مسبوقة لزيادة عزلة إيران والضغط على مصادر تمويلها.