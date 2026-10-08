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عقوبات أمريكية على أفراد وشركات بسبب صلات مزعومة بإيران
دوليات
2026-10-08 | 14:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
524 شوهد
فرضت
وزارة الخزانة
الأمريكية عقوبات على 6 أفراد و27 شركة و22 سفينة لارتباطها المزعوم بإيران، وفقًا لبيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وشملت العقوبات الجديدة شركات مسجلة في كل من الإمارات العربية المتحدة، وجزر
مارشال
، وتركيا، والصين، وإيران، والمملكة المتحدة، والهند، كما أدرجت السلطات الأمريكية على قوائم العقوبات خمسة مواطنين هنود ومواطنا
تركيا
.
وفي سياق متصل، أعلنت
الولايات المتحدة
رفع العقوبات المفروضة عن سفينتين، بالتزامن مع فرض قيود جديدة على 22 سفينة أخرى، في مؤشر على استمرار
واشنطن
في تحديث قوائم العقوبات واستهداف الكيانات التي تعتبرها جزءا من شبكات التجارة والتمويل المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصعيد أمريكي أوسع للضغوط الاقتصادية على
طهران
. وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد أعلن في أغسطس عن تشديد الإجراءات الاقتصادية ضد
إيران
، فيما قال
وزير الخزانة
سكوت بيسنت إن واشنطن تعتزم استخدام أدوات اقتصادية غير مسبوقة لزيادة عزلة إيران والضغط على مصادر تمويلها.
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