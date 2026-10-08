الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود جنوب لبنان

وقال الجيش إن ضابطا برتبة نقيب يبلغ من العمر 21 عاما "سقط.. أثناء القتال في ".وفي وقت سابق نفذت القوات الإسرائيلية، الخميس، قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين في جنوب ، بحسب ما أعلنته " " الرسمية.كما "استهدف القصف المدفعي، بلدة في جنوب لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية التي أضافت: "كان القصف استهدف فجرا، محيط بلدتي حداثا وبرعشيت ووادي زبقين (في جنوب لبنان)".