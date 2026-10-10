استهداف مطار الرياض بصاروخ وإصابة العشرات وسط إجلاء المسافرين

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان سماع دوي انفجار ومشاهدة جرحى وعمليات إخلاء داخل المطار، في حين لم تصدر السلطات تأكيداً رسمياً للحادثة، ولم يتبن الحوثيون الهجوم.وجاءت الأنباء عقب دعوة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم، فيما أعلنت إلغاء رحلات من وإليها، ودعت سفارات أجنبية رعاياها إلى الابتعاد عن المطار.