مجزرة في بنسلفانيا الأميركية.. 9 قتلى بإطلاق نار داخل منزل

وذكرت شبكة «CBS» أن الشرطة تلقت بلاغاً قرابة الساعة الخامسة مساء الجمعة، بشأن رجل أطلق النار عشوائياً في شارع بيري، قبل أن يدخل إلى أحد المنازل.وعثرت السلطات على امرأتين مقتولتين في الشارع، فيما اكتُشفت جثث ضحايا آخرين داخل المنزل، كما عُثر على المشتبه به ميتاً متأثراً بطلق ناري يُعتقد أنه أطلقه على نفسه.وأكدت الشرطة أن جميع الوفيات وقعت قبل وصول عناصر الأمن، مشيرة إلى انتهاء التهديد وعدم وجود خطر على السكان، فيما لم تكشف السلطات بعد عن مزيد من التفاصيل بشأن دوافع الحادث.