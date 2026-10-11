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تحذير من سيول وأمطار رعدية في دولة عربية

دوليات

2026-10-11 | 10:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير من سيول وأمطار رعدية في دولة عربية
121 شوهد

السومرية نيوز – دولي
تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار الجوي مع بداية الخريف، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال.

كما حذرت من احتمالية تشكل السيول في مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما دعا خبراء المناخ المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة ومتابعة النشرات الرسمية.
وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع بداية فصل الخريف، وسط توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، قد تكون رعدية ومصحوبة بالبرق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتحذيرات من احتمالات تشكل السيول في مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ضرورة توخي الحذر خلال التقلبات الجوية، خاصة في المناطق المعرضة لسقوط الأمطار الغزيرة، مع أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية لمعرفة تطورات حالة الطقس ومناطق التأثر بالأمطار والرياح.
وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مناطق من وسط وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، المعروف باسم منخفض السودان الموسمي.
ويساعد هذا المنخفض على تدفق كميات من الرطوبة إلى البلاد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يهيئ الظروف لتكون السحب الرعدية وزيادة فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.
وتشير هذه العوامل إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة الشدة، خاصة في أجزاء من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء والصعيد، مع ارتفاع فرص تشكل السيول في المناطق الجبلية والأودية عند سقوط أمطار غزيرة.
من جانبه، أوضح الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن حالة عدم الاستقرار الجوي ترتبط بتأثر منطقة البحر الأحمر بكتل سحابية قادمة من المناطق الاستوائية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات حرارة سطح المياه.
وأضاف أن هذه الظروف تساعد على تكون السحب الركامية الرعدية، التي يمكن أن تمتد من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية، بما فيها أجزاء من صعيد مصر، مسببة أمطارا تتفاوت شدتها وفقا لطبيعة السحب وحركتها.
وأشار إلى أن فصل الخريف يتميز بالتغيرات السريعة في الأحوال الجوية نتيجة تداخل الكتل الهوائية واختلاف درجات الحرارة والرطوبة، ما يزيد فرص حدوث التقلبات الجوية في جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.
وشدد الخبراء على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة خلال التقلبات الجوية، خاصة في المناطق الجبلية ومجاري الأودية التي قد تشهد تجمعا لمياه الأمطار وجريان السيول.
وتشمل أبرز إجراءات السلامة الابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول، وتجنب الوقوف في الأماكن المكشوفة أثناء البرق والرعد، والابتعاد عن الأشجار والأماكن المرتفعة، إضافة إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المتأثرة بالأمطار أو الأتربة.
كما ينصح بمتابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصورة مستمرة، وعدم الاعتماد على التوقعات غير الرسمية، نظرا لإمكانية تغير شدة الأمطار ومناطق سقوطها خلال فترات قصيرة.
وتظل متابعة حالة الطقس في مصر أمرا ضروريا خلال فصل الخريف، خصوصا في المحافظات المعرضة للأمطار الرعدية والسيول، لضمان الاستعداد للتغيرات الجوية والحد من المخاطر المحتملة.
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