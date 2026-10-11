الجيش الإيراني يصدر تحذيرا

وفي معرض تصريحه، أوضح رئيس أركان ومساعد التنسيق في الجيش الإيراني أن القوات المسلحة وجهت ضربات سابقة إلى سفن الأعداء، وأكد أن أي اعتداء جديد على سيقابل بضربات قاسية ومباشرة.وشدد على أن إيران غير مقيدة بأي قيود، بل تمتلك إمكانات وقدرات عسكرية فريدة تشهد لها المحافل العالمية.وأضاف أن القوات دافعت بقوة عن الوطن وستواصل هذا النهج، حيث ستتحرك لتوجيه الضربات إلى الأعداء حيثما اقتضت الضرورة.واختتم تصريحه بأن الشعب الإيراني أثبت للعالم صلابة عوده وقدرته على تحمل المشاق لمواجهة الأعداء، وذلك من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي وصون مكتسبات والذود عن الشرف والكرامة.جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أكد مؤخرا أن بلاده لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 ، كاشفاً عن مناقشات "مثمرة" تجريها مع .ويربط تصريح أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران بالجدول الزمني لانتخابات التجديد النصفي في ، التي يُختار فيها جميع أعضاء وثلث أعضاء .