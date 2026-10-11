روسيا تعلن استهداف مركز لوجيستي وسفينة أوكرانية

وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت القوات الروسية خلال اليوم، باستخدام طائرات مسيرة هجومية، مراكز لوجيستية ومنشآت البنية التحتية للموانئ، وسفنا مستخدمة لصالح القوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "أسفرت الضربات عن إصابة مركز لوجيستي في بلدة تيرنوفكا بمقاطعة نيكولايف، يُستخدم لتخزين شحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة للقوات الأوكرانية".وختم البيان: "تمت إصابة سفينة شحن جاف تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء تشورنومورسك".