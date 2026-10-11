بيان مشترك لأربع دول يطالب بوقف هجمات الحوثيين على السعودية

طالب بيان سعودي تركي باكستاني مصري، اليوم الأحد، بوقف هجمات الحوثيين على .

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وجاء في البيان المشترك، "ندين الهجمات المستمرة لميليشيا الحوثي على "، معتبرا أن "الهجمات تصعيد خطير وندعم المملكة في ما تتخذه من تدابير لمواجهتها".

وحمل البيان الحوثيين "مسؤولية هذه الهجمات"، وطالب بوقفها فورا.

وأعلن الحوثيون، اليوم الأحد، تنفيذ 4 عمليات عسكرية باستخدام الصواريخ والمسيرات، استهدفت مطارات الملك خالد في والملك فهد في ، ومنشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" في .